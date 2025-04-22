В одном из районов Баку и Сумгайыте временно не будет газа

Временно будет прекращена подача газа в некоторые районы Сабунчинского района и города Сумгайыт.

Информацию об этом распространил "Азеригаз", сообщает Day.Az.

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ в поселке Бакиханова Сабунчинского района и городе Сумгайыте с 10:00 часов 23 апреля будет приостановлена ​​подача газа.

"В период проведения ремонтно-восстановительных работ временно прекратится подача газа по улицам С.Джаббарова, Х.Джавида, Иншаатчылар, Т.Мустафаева, Гаджинского, Анапли, Достаевского, М.Магамаева, Араслы, Г.Гараева, Н.Исмаилова, Ш.Камилова, А.Пари, Новруза, Ахундзаде, Бакиханова в Сабунчинском районе, а также по 76-му массиву, части поселка Джейранбатан, садам МНБ и Металлурга в городе Сумгайыте", - подчеркивается в сообщении.