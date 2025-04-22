Новое направление AZAL

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в рамках расширения маршрутной сети в июне начнет выполнять регулярные рейсы из Баку в Шымкент, передает во вторник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines

Как сообщается, первый рейс в город, расположенный на юге Казахстана, состоится 28 июня. Полеты по маршруту Баку-Шымкент-Баку будут выполняться три раза в неделю: из Баку в Шымкент - по понедельникам, средам и субботам, обратно - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

"Шымкент привлекает туристов своими уникальными памятниками архитектуры, древними мавзолеями и красивыми парками. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL", - говорится в сообщении авиакомпании.