Президент Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Наша встреча (с Председателем Китая Си Цзиньпином - ред.) в Астане и принятая по её итогам совместная декларация являются историческим событием и открывают новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.
"Выступая во время двусторонней встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, я отметил, что принятая Декларация официально превращает КНР и Азербайджан в стратегических партнеров, и это большое достижение и большая ответственность", - подчеркнул глава государства.
Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что подобный обмен визитами на высоком уровне придаст дополнительный импульс процессу углубления межгосударственных отношений.
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