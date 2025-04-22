СМИ узнали о намерении Маска покинуть правительство США

Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск хочет покинуть свой пост в правительстве из-за нападок со стороны левых сил. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Статус специального госслужащего Маска истекает в конце мая, именно тогда глава DOGE планирует покинуть свой пост.

"Он устал отражать то, что он считает кучей отвратительных и неэтичных атак", - говорится в материале.

Газета со ссылкой на чиновника в американском правительстве отмечает, что влияние Маска в Белом доме значительно ослабло.