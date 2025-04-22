https://news.day.az/world/1746701.html СМИ узнали о намерении Маска покинуть правительство США Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск хочет покинуть свой пост в правительстве из-за нападок со стороны левых сил. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
СМИ узнали о намерении Маска покинуть правительство США
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