В аэропорту США загорелся самолет

В американском аэропорту Орландо (штат Флорида) загорелся самолет Airbus A330 авиакомпании Delta Air Lines.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

По данным источника, в 11 утра огонь охватил двигатель воздушного судна, которое должно было вылетать из Орландо. Спасатели эвакуировали по надувным трапам 300 человек.

Издание Daily Sabah сообщило, что в самолете находились 282 пассажира, 10 бортпроводников и два пилота.

По данным телеканала Fox35, который ссылается на управление гражданской авиации США, Airbus A330 готовился вылететь в Атланту. Когда лайнер начал движение по взлетно-посадочной полосе, в одном из его двигателей появилось пламя.