Ряд лидеров стран Запада стремится сделать мир однообразным любыми способами.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Индию, его цитирует газета Indian Express.

По словам политика, западная идея обещала единообразие через экономическую интеграцию, одинаковые "безвкусные, светские, универсальные ценности". "В конце концов, таков был тезис, и это было то, что нам говорили. И когда этот тезис оказался ложным или, по крайней мере, неполным, лидеры Запада взялись за то, чтобы сделать его плоскими любыми средствами", - пояснил представитель США.

Вэнс подчеркнул, что многие люди по всему миру и США не хотят, чтобы их "сделали плоскими".

"Многие гордились тем, откуда они родом, своим образом жизни, работой, которую они выполняли, и работой, которую выполняли их родители, и это в значительной степени относится и к людям в моей собственной стране", - заключил Вэнс.