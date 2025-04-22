Британия близка к заключению крупной торговой сделки с Евросоюзом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с Евросоюзом, которая позволит британским оружейным компаниям продавать оружие европейским союзникам на миллиарды фунтов", - говорится в материале.

До этого газета The Telegraph сообщала, что Лондон рассматривает вариант размещения военного контингента на Украине сроком на пять лет. Согласно плану, силы сдерживания будут направлены в страну, чтобы "удержать Россию от нарушения любого соглашения".