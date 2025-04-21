Двадцать лет спустя: новый исторический визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай

Автор: Акпер Гасанов

Предстоящий официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, без какого-либо преувеличения, станет крайне значимым и знаковым событием не только для азербайджано-китайских отношений и региона Южного Кавказа, но и для всего мира. Особенно, если обратить внимание на время, когда этот визит состоится. А оно, это время, очень нестабильное и полное большим числом открытых и скрытых противостояний между глобальными мировыми державами.

Тут, правда, нужно кое о чем напомнить. Так, более 20 лет назад, еще в марте 2005 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Китай по приглашению председателя КНР Ху Цзиньтао. По итогам визита было подписано около десяти двусторонних соглашений, включая соглашения между внешнеполитическими ведомствами, таможенными и культурными учреждениями двух стран. Это был настоящий прорыв!

Кстати, обратим внимание на то, сколь сильно отличалась геополитическая, экономическая, военная мощь тогдашнего и нынешнего Азербайджана. Тогда, наша страна не реализовала еще ряд грандиозных проектов, которые в итоге повысили ее значимость в мире. У нас тогда только начинался процесс превращения азербайджанской армии в ту, что в итоге решила историческую задачу по восстановлению суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Но, тем и отличаются политические деятели мирового масштаба от политиков-временщиков, что имеют они способность мыслить глобальными категориями, сегодня закладывая мощный фундамент того, что завтра станет мощным проектом или союзом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обладает такими талантами. И плоды его деятельности являются ярким тому подтверждением.

Кстати, шесть лет назад, в апреле 2019 года, глава нашего государства прибыл с рабочим визитом в Китай для участия во II международном форуме "Один пояс, один путь". Тот визит был осуществлён по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. А в июле 2024 года Президент Ильхам Алиев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане перед началом 24-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. Именно на той встрече было объявлено об установлении стратегического партнёрства между Китаем и Азербайджаном.

Это был шаг, выгодный и Пекину и Баку. Вряд ли ошибусь указав на то, что из-за санкций, тарифов и ограничений США и Китая, обе стороны ищут альтернативные маршруты поставок товаров. Это увеличивает значение Среднего коридора - транспортного маршрута из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и ЕС. Соответственно, именно Азербайджан становится ключевым транзитным звеном.

Не удивительно, что именно Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. Товарооборот между двумя странами в 2024 году вырос на 21%, составив $3,7 млрд. Положительная динамика сохраняется и в первом квартале текущего года - объем взаимной торговли увеличился, более чем на 37%, превысив $1,02 млрд. При этом, заметен рост инвестиций в таких областях, как промышленность, нефтегазовый сектор, нефтехимия, зеленая энергетика, высокие технологии, инновации и космос.

Объем инвестиций, направленных из Китая в Азербайджан, достиг $942 млн. В то же время, общий объем азербайджанских инвестиций в Китай, включая вложения Государственного нефтяного фонда, составил примерно $2,1 млрд. Вдумайтесь в эти цифры! Маленький, десятимиллионный Азербайджан инвестировал свыше двух миллиардов долларов в экономику огромного Китая!

А ведь мы находимся всего лишь на промежуточном этапе развития стратегических отношений между Баку и Пекином. Вот и в рамках предстоящего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай планируется запуск проекта по производству электрических автобусов в Азербайджане совместно с компанией BYD. Но, конечно же, важнее всего-то, что активно работают инициированные и реализованные благодаря принципиальности и дальнозоркости Президента Азербайджана Ильхама Алиева масштабные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры и увеличение транзитного потенциала страны.

Это Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и другие транспортные коридоры, позволяют проложить короткий маршрут из Китая в Европу и в обратном направлении. При этом, Азербайджан традиционно придерживается многовекторной внешней политики, поддерживая связи как с Западом, так и с Китаем. Это делает нашу страну важным партнёром для Китая, который ценит предсказуемость и отсутствие жёсткой антикитайской риторики.

При этом, рассуждая шире, Азербайджан является удобным, надежным и предсказуемым партнером не только для Китая, но и в целом, занимая уникальную позицию в условиях глобального противостояния, особенно в рамках: ШОС (как наблюдатель), ОЭС и Тюркского совета, Восточного партнёрства с ЕС. Это то, что уже обеспечило совершенно особый статус нашей страны в мире. Это то, что уже стало и в будущем еще больше укрепит геополитическое значение Азербайджана, что принесет огромные экономические дивиденды нашему государству.