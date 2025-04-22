Азербайджан и Китай подписали ряд документов в области энергетики

22 апреля в рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику между министерством энергетики страны и китайскими компаниями был подписан ряд документов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке.