https://news.day.az/economy/1746938.html Азербайджан и Китай подписали ряд документов в области энергетики 22 апреля в рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику между министерством энергетики страны и китайскими компаниями был подписан ряд документов, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Азербайджан и Китай подписали ряд документов в области энергетики
22 апреля в рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику между министерством энергетики страны и китайскими компаниями был подписан ряд документов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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