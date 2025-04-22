За нажатие этой кнопки в бакинском метро можно получить крупный штраф

В Баку пассажира могут оштрафовать на 200 манатов за нецелевое использование кнопки связи с машинистом в метро.

Как передает Day.Az, об этом напомнили в Бакинском метрополитене после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек, воспользовавшись кнопкой, задаёт машинисту вопрос: "А сколько стоит штраф за нажатие этой кнопки?"

Машинист, растерявшись от неожиданного обращения, лишь ответил: "Есть штраф".

Видео вызвало широкую дискуссию в сети.

Как отмечают в метрополитене, подобные действия могут отвлечь машиниста и, в худшем случае, создать аварийную ситуацию. В ведомстве подчеркнули, что пассажир может быть привлечён к административной ответственности.

Согласно статье 306 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, за неправомерное использование средств связи в метро нарушителю грозит штраф в размере 200 манатов.