https://news.day.az/officialchronicle/1746870.html Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику 22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику
22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Пекина в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр транспорта Китайской Народной Республики Лю Вэй и другие официальные лица.
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