Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику

22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Пекина в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр транспорта Китайской Народной Республики Лю Вэй и другие официальные лица.