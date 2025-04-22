В Азербайджане вносится изменение в закон о социальной службе

Платные социальные услуги и бесплатные мобильные социальные услуги в гарантированном объеме за счет средств государственного бюджета будут осуществляться на основании договора, заключенного между лицом (семьей), находящимся в трудной жизненной ситуации, и субъектами, предоставляющими социальные услуги.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О социальной службе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Отметим, что в действующем законодательство предусмотрено заключение договора только при оказании платных социальных услуг.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.