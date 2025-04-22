Эрдоган и Шариф провели переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился 22 апреля в Анкаре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как сообщает Day.Az, переговоры в Президентском комплексе прошли в закрытом для прессы режиме.

Официальный визит главы пакистанского правительства организован по приглашению турецкого лидера.

Шахбаза Шарифа по прибытию в Анкаре встречал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и другие официальные лица.