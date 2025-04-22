https://news.day.az/world/1746969.html Эрдоган и Шариф провели переговоры Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился 22 апреля в Анкаре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Как сообщает Day.Az, переговоры в Президентском комплексе прошли в закрытом для прессы режиме. Официальный визит главы пакистанского правительства организован по приглашению турецкого лидера.
Эрдоган и Шариф провели переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился 22 апреля в Анкаре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Как сообщает Day.Az, переговоры в Президентском комплексе прошли в закрытом для прессы режиме.
Официальный визит главы пакистанского правительства организован по приглашению турецкого лидера.
Шахбаза Шарифа по прибытию в Анкаре встречал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и другие официальные лица.
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