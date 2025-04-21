Азербайджан и Вьетнам обсудили многосторонние отношения

21 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем министра иностранных дел Лу Ту Хангом.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались текущие двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Вьетнамом, а также региональная и международная ситуация.

Было отмечено значение взаимных визитов и контактов, в том числе механизма политических консультаций, в поддержании и развитии существующего политического диалога между нашими странами.

Было подчеркнуто, что существуют широкие перспективы для развития сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, энергетическая безопасность, сельское хозяйство, гуманитарная сфера, туризм, образование и другие. Отмечена важность использования имеющихся возможностей, а также значение деятельности Межправительственной комиссии Азербайджан-Вьетнам по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству в этом направлении.

Обсуждались вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), АСЕАН.

В ходе встречи была подчеркнута важность исторических решений, принятых во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о ходе азербайджано-армянского процесса нормализации.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Социалистической Республики Вьетнам. Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель министра Эльнур Мамедов, а со стороны Вьетнама - заместитель министра иностранных дел Лу Ту Ханг.