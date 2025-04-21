США назвали основу своей военной мощи

Космические силы США в своей обновленной стратегии назвали основой военной мощи государства превосходство в космосе. На это обратило внимание издание Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В представленном документе говорится, что космическое превосходство "позволяет военным силам во всех областях действовать в любое время и в любом месте по их выбору без запретительного вмешательства со стороны космоса или противокосмических угроз, а также лишая противника возможности сделать то же самое".

"В документе делается вывод о том, что США необходимо установить превосходство в космосе как предварительное условие для победы в войне", - говорится в публикации.

В стратегии оборонительные действия в космосе делятся на две основные группы - "активную космическую оборону" и "пассивную космическую оборону". Наступательные действия американской стороны могут включать в себя, в частности, "орбитальный удар" и "огонь с космической базы" по наземным целям.