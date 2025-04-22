Тяжелая авария в Шеки

В Шекинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, примерно в 02:00 минувшей ночью на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через территорию района, легковой автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель города Шеки Ширалиев Тевеккюль Ислам оглу (1981 г.р.), потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате аварии водитель Т. Ширалиев и находившиеся в автомобиле пассажиры - сын водителя Кянан Ширализаде (2016 г.р.) и двоюродный брат К.Ширализаде, Фаган Шахин оглу Годжаев (2010 г.р.) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в отделение реанимации Шекинской центральной районной больницы (ЦРБ). Несмотря на усилия врачей, спасти водителя Т.Ширалиева не удалось.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Как сообщили АПА в TƏBİB, после оказания первой помощи пострадавшие были помещены в отделение реанимации. Несмотря на осуществленные реанимационные мероприятия, находившийся в тяжелом состоянии мужчина 1981 года рождения, у которого был диагностирован травматический шок, в 04:20 скончался.

Состояние подростка 2010 года рождения, у которого врачи диагностировали неуточненную внутричерепную травму и ребенка 2016 года рождения, у которого диагностирована неуточненная кома, оценивается как тяжелое.