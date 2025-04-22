Объявлены арбитры на матчи "Карабаха" и "Нефтчи"
Стали известны назначения на ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что объявлены имена судей на завтрашние матчи.
Раван Гамзазаде будет судить матч "Карабах" - "Араз-Нахчыван". Арбитром столичного дерби между "Сабахом" и "Нефтчи" выступит Ингилаб Мамедов.
Кубок Азербайджана
Полуфиналы, ответные матчи
23 апреля
17:00 "Карабах" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Алияр Агаев.
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Рауф Джабаров
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
20:00 "Сабах" - "Нефтчи"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
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