https://news.day.az/sport/1746805.html

Объявлены арбитры на матчи "Карабаха" и "Нефтчи"

Стали известны назначения на ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что объявлены имена судей на завтрашние матчи. Раван Гамзазаде будет судить матч "Карабах" - "Араз-Нахчыван". Арбитром столичного дерби между "Сабахом" и "Нефтчи" выступит Ингилаб Мамедов.