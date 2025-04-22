Хидаят Гейдаров пропустит чемпионат Европы

Стала известна причина исключения олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова из состава на чемпионат Европы.

По информации, предоставленной İdman.biz Федерацией дзюдо Азербайджана, четырехкратный победитель чемпионатов мира и Европы простудился.

Дзюдоист не травмирован и не будет участвовать в соревнованиях из-за болезни. Гейдарова на чемпионате Европы заменит Рашид Мамедалиев (73 кг).

Отметим, что чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Черногории с 23 по 27 апреля. Нашу страну на турнире представят 15 дзюдоистов (9 мужчин, 6 женщин).