США расширяют санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление было опубликовано Министерством финансов США.

Санкции были введены против иранского нефтегазового магната Сейеда Асадоллы Имамджуме и его бизнес-структур, которые занимались экспортом иранского сжиженного газа и нефти на зарубежные рынки на сумму в сотни миллионов долларов.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что США продолжат привлекать к ответственности тех, кто способствует финансированию дестабилизирующих действий Ирана в регионе и за рубежом.