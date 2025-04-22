https://news.day.az/world/1746931.html США расширяют санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана. Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление было опубликовано Министерством финансов США.
США расширяют санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана.
Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление было опубликовано Министерством финансов США.
Санкции были введены против иранского нефтегазового магната Сейеда Асадоллы Имамджуме и его бизнес-структур, которые занимались экспортом иранского сжиженного газа и нефти на зарубежные рынки на сумму в сотни миллионов долларов.
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что США продолжат привлекать к ответственности тех, кто способствует финансированию дестабилизирующих действий Ирана в регионе и за рубежом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре