Авторитетная румынская газета News Buzau опубликовала статью под заголовком "Нефтяные Камни - уникальный город, построенный в море", посвящённую знаменитому азербайджанскому нефтяному посёлку.

Как передает Day.Az, в статье отмечается, что Нефтяные Камни, расположенные в азербайджанской части Каспийского моря, известны как единственный в мире город, построенный на сваях. Комплекс был возведён после открытия месторождений в 1949 году, и в разные годы здесь трудились до 2000 человек.

Сообщается, что в этом уникальном месте есть металлические лестницы, дороги, школы и парки. Во времена СССР Нефтяные Камни были символом успеха в промышленной сфере. Сегодня здесь по-прежнему добывается нефть, а сам объект представляет собой важную историческую ценность благодаря своей устаревшей, но значимой инфраструктуре.

Этот не имеющий аналогов в мире город остаётся одной из героических страниц азербайджанской нефтяной промышленности.