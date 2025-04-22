https://news.day.az/culture/1746890.html Эйюб Ягубов выступит с музыкально-художественной программой "Только культура" 29-30 апреля народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов выступит с музыкально-художественной программой "Только культура" на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az. На этом мероприятии соединятся волшебство музыки, мелодичность песен и глубина поэзии.
Эйюб Ягубов выступит с музыкально-художественной программой "Только культура"
29-30 апреля народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов выступит с музыкально-художественной программой "Только культура" на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.
На этом мероприятии соединятся волшебство музыки, мелодичность песен и глубина поэзии. В концертной программе, помимо Эйюба Ягубова, примут участие и его коллеги по искусству.
Билеты во всех кассах Баку и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/eyyub-yagubov-yalniz-medeniyyet/150971
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