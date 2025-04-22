Мощное извержение вулкана Поас на Коста-Рике

В Коста-Рике, севернее города Сан-Хосе, произошло извержение вулкана Поас, в результате чего пепел поднялся на высоту 4 км над уровнем моря. Об этом 21 апреля сообщила газета El Comercio со ссылкой на Вулканологическую и сейсмологическую обсерваторию Коста-Рики (Ovsicori), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Мощное извержение вулкана Поас, которое произошло во второй половине дня в понедельник, 21 апреля 2025 год. <...> Пепел достиг 4 км над кратером, что является значительной высотой, невиданной с 2017 года", - говорится в материале издания.

Уточняется, что пепел не зафиксировали в соседних от вулкана районах. Кроме того, до начала извержения не произошло ни одного землетрясения. По информации газеты, извержение также не повлияло на международный аэропорт Хуана Сантамарии, который продолжает полностью функционировать.