Мощное извержение вулкана Поас на Коста-Рике - ВИДЕО
В Коста-Рике, севернее города Сан-Хосе, произошло извержение вулкана Поас, в результате чего пепел поднялся на высоту 4 км над уровнем моря. Об этом 21 апреля сообщила газета El Comercio со ссылкой на Вулканологическую и сейсмологическую обсерваторию Коста-Рики (Ovsicori), передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Мощное извержение вулкана Поас, которое произошло во второй половине дня в понедельник, 21 апреля 2025 год. <...> Пепел достиг 4 км над кратером, что является значительной высотой, невиданной с 2017 года", - говорится в материале издания.
Уточняется, что пепел не зафиксировали в соседних от вулкана районах. Кроме того, до начала извержения не произошло ни одного землетрясения. По информации газеты, извержение также не повлияло на международный аэропорт Хуана Сантамарии, который продолжает полностью функционировать.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре