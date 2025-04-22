Баку, Тбилиси и Ереван могут все решить. Без посторонних

Так называемая "карабахская карта" сегодня напоминает просроченную банковскую карту. На ней могут быть деньги, но если вы попробуете их снять или расплатиться этой картой в магазине, вам это не удастся. Потому что эта карта выведена из оборота и неплатежеспособна. То же самое и с "карабахской картой". Воспользоваться ею реваншистам не удается. Потому что вопрос закрыт. И, кроме того, несмотря на наличие двойных стандартов, международное сообщество все-таки знает, что к чему.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Для внешних игроков, реваншистских и оппозиционных сил Армении добровольно покинувшие Карабах армяне - это инструмент. Никто не думает о судьбе этих людей, их просто используют. В Ереване уже несколько недель продолжаются какие-то протесты, которые ни на что не влияют.

Я хочу надеяться и даже верю, что мир между Азербайджаном и Арменией не за горами. Обратите внимание - несмотря на поражение в войне и крушение сепаратистского режима, Никол Пашинян все еще премьер-министр Армении. Как раз на днях на глаза попался комментарий одного из армянских экспертов, который заявил, что повторное избрание Пашиняна премьер-министром после военного разгрома Армении стало для него шоком. Он никак не ожидал, что армянский народ, проиграв войну, не сметет власти, а снова сделает ставку на того руководителя, которого в этом поражении обвиняют. Армянский эксперт был удивлен. А меня лично удивляет его удивление. Объясню почему.

Мы никогда не сомневались, что армянское общество не однородно, и национализмом страдают далеко не все. А после войны пришло прозрение и ко многим из тех, кто прежде поддерживал агрессорскую политику своей страны. В годы оккупации приходилось слышать трезвые, отличные от нарративов пропаганды мнения некоторых армянских экспертов. Напомню, что и первый президент Армении Левон Тер-Петросян, при котором были совершены этнические чистки азербайджанцев и оккупированы наши земли, прозрел и увидел, куда приведет такая политика Армению.

Сейчас, после завершения конфликта, уже гораздо больше жителей соседней страны смело поднимают свой голос в поддержку мира. Уверен, что многие были рады, что благодаря победе Азербайджана Армения избавиласьот ярлыка страны-агрессора.

В Армении достаточно мудрых людей Они понимают, что реваншизм для страны - это дорога в никуда. Весь этот шум на площади в Ереване и пропаганда в СМИ, это только видимая, специально выпячиваемая часть идущих процессов. Обратите внимание, за послевоенные годы реваншистам так и не удалось поднять армянский народ на массовые протесты против премьера-пораженца. О чем это говорит? О том, что поражение в войне в душе приветствовало большинство. Просто это большинство политически не активно, эти люди не выходят на площади и не выступают на каналах в соцсетях. Но когда нужно отдать свой голос, они голосуют не за прошлое, а за будущее Армении.

Постоянное противостояние - это тяжелая ноша для общества. В том числе и на для нашего. Это тормоз, мешающий еще большему развитию Азербайджана. Думаю, армяне так же, как и мы, хотят быть спокойными, провожая сыновей в армию. Мы все этого хотим. Мы хотим оставить будущим поколениям мир. И так и будет, если только не будут ставить палки в колеса внешние игроки и реваншистские круги Армении.

Противостояние не может быть вечным. Претензии на чужие земли ничего хорошего Армении не принесли. Она осталась в стороне от крупных проектов, в изоляции, с закрытыми границами. Вряд ли в этом можно видеть позитив. Сегодня нам нужно строить кавказский дом, инициатором которого был Президент Азербайджана.

Надежды на позитивные развития в продвижении к миру между Азербайджаном и Арменией были и есть. Особенно сейчас, когда мы слышим из Еревана обнадеживающие заявления. Хотя они все еще приправлены оговорками и традиционными нарративами, если выделить ядро сказанного, то увидим, что в Армении уже зреет понимание необходимости скорейшего устранения помех на пути к миру. Мы слышим оценки Никола Пашиняна по поводу армянской Конституции, внимательно следим за всем происходящим. На поверхности - провокации на границе и попытки Еревана обвинить нас в них, но за кулисами, я думаю, работа идет в правильном направлении.

Если позитивные шаги перейдут и в видимую плоскость, это немедленно отразится и на отношениях между нашими странами, и на ситуации в регионе. Очень важным событием, на мой взгляд, является инициированная грузинской стороной трехсторонняя встреча замминистров иностранных дел, которая состоялась на прошлой неделе в Грузии. А состоявшийся перед этим визит Президента Грузии в Азербайджан я бы назвал мощным сигналом Армении о том, что можно и нужно жить дружно. Добрососедство ведет к экономическим результатам, к выгодным проектам, к дружбе и взаимодействию. Мы должны стать стабильным регионом. А там, где есть стабильность, там есть и экономическое развитие, и инвестиции. Стабильность повышает интерес к региону, усиливает его геополитическое и геоэкономическое значение. Азербайджан и Грузия показывают, что мы являемся центром этих процессов. Кто хочет, может к нему присоединиться и внести в него свой вклад. В первую очередь, речь идет об Армении.

Напомню, что в 90-х годах Армения имела возможность присоединиться к проектам, которые начинал Азербайджан. Проекты предполагали многомиллиардные инвестиции, многомиллиардные доходы и многое другое. Но Армения тогда не пожелала отказаться от оккупационной политики, выбрала путь противостояния и поддержки сепаратизма. Не наша вина, что сосед остался вне региональных проектов. Теперь у Армении появился новый шанс. Мы живем с надеждой, что все будет развиваться в позитивном направлении. Если Азербайджану не помешают осуществить все задуманное, наш регион перейдет на новый уровень развития.

Отношения между Грузией и Азербайджаном - лучший тому пример. Мне импонирует позиция грузинской стороны, которая ведет себя очень мудро. Я бы сказал даже так: по-кавказски. Конечно, тут присутствуют элементы и дипломатии, и выгоды от сотрудничества. К нынешним отношениям мы шли долго и нелегко. Мы помним, какой прессинг был на Баку, когда мы строили нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Были силы, которые хотели остановить проект, помешать реализации "Контракта века" посредством демагогии на экологическую тему. Но это все осталось в прошлом, а сегодня и Азербайджан, и Грузия пожинают плоды успеха совместных проектов.

Тбилиси всегда говорил, что является сторонником мира между Азербайджаном и Арменией, предлагал свою площадку для переговоров сторон. Грузинская сторона действительно заинтересована в интеграции региона. Единственным, кто всегда этому мешал, была Армения. Сейчас мы видим некоторые подвижки, и это не может не радовать.

Инициативу Грузии собрать замминистров иностранных дел трех стран оцениваю очень высоко. Это первый шаг регионального формата урегулирования проблем между странами. Без посторонних, только три близких соседа. В таком формате, думаю, проблемы будет решать проще и эффективнее. Потому что существует правило: когда у соседей пожар, огонь может перекинуться и на твой дом. Грузия понимает это и действует мудро. На том огне, который с начала 90-х пылал в нашем регионе, погрели руки все кому не лень, нашим же народам он принес только беды. В том числе и армянскому народу. Я не вижу, чтобы Армения что-то выиграла от всего этого. Наоборот, ее потери огромны. Она осталась в стороне от всех проектов, от огромных возможностей, которые открыла независимость наших стран.

Грузинская сторона в последнее время заняла активную позицию. Сегодня она уже не оглядывается на мнение сторонних акторов и не старается корректировать свою позицию в соответствии с их пожеланиями. Видно, что Грузии удалось оторваться от внешнего влияния и вернуть себе реальный суверенитет. Мы все видели, что происходило в Тбилиси в прошлом году, наблюдали за поджигавшимися извне негативными процессами и давлением на грузинские власти. Баку поддержал Тбилиси в борьбе за суверенитет, за превращение страны из объекта в субъект мировой политики. Думаю, эта поддержка в какой-то степени помогла твердости позиции Грузии, потому Азербайджан уже давно прошел свой путь, и его пример - доказательство правильности того пути, на который встала Грузия.

В Грузии, насколько мне известно, очень высоко ценят партнерство с Азербайджаном и высоко ставят нашего Президента. Там с большим уважением относятся к Президенту Ильхаму Алиеву, прислушиваются к его мнению, ценят его как дальновидного, опытного и мудрого политика. Соседи видят, что проводимая Баку политика дает прекрасные результаты. Пример Азербайджана показателен.

Ось Баку-Тбилиси будет притягивать к себе и других игроков. Турция, например, уже тесно сотрудничает с нашими странами в трехстороннем формате. Три страны взаимодействуют в экономической, политической плоскости, в сфере обороны и безопасности, проводят совместные учения. В этой тройке, на мой взгляд, сосредоточен весь спектр политических, экономических и гуманитарных процессов, идущих в этом и соседних регионах.

Лейла Таривердиева