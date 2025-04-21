Назван объем добычи нефти на «Азери-Чираг-Гюнешли» с 1997 года

С момента начала добычи в 1997 году на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) было произведено более 4,5 миллиарда баррелей нефти.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал в соцсети вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"bp и её партнёры по проекту вложили около 45 миллиардов долларов в качестве капитальных расходов на деятельность по АЧГ. В рамках проекта было поставлено около 56 миллиардов кубометров попутного газа азербайджанскому государству.

К тому же, по состоянию на конец 2024 года Государственный нефтяной фонд получил более 178 миллиардов долларов дохода от проекта АЧГ", - написал он.