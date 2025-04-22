В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, переселенцами в село Гасанриз Агдеринского района стали семьи, ранее временно проживавшие в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Отмечается, что на данном этапе в село переселяется 20 семей бывших вынужденных переселенцев - 68 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли страны от оккупации, пожелали упокоения душам шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, помимо переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, всего проживает более 40 тысяч человек, которые работают над реализацией проектов, а также выполняют должностные обязанности в местных отделениях отдельных государственных органов, работают в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, которые возобновили свою деятельность.