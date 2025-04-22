Кто покроет убытки владельцев машин после недавнего пожара в Баку?

В Бинагадинском районе произошёл пожар на складе одного из супермаркетов. В результате возгорания были повреждены и находившиеся рядом автомобили.

Кто должен возместить ущерб, нанесённый этим автомобилям?

Как сообщает Day.Az, пострадавшие рассказали в интервью порталу Milli.Az, что с ними до сих пор никто не связывался. Они самостоятельно обратились в страховую компанию, но им сообщили, что данный случай не входит в сферу их ответственности.

Владелец упомянутого объекта заявил, что в настоящее время проводится расследование, и говорить о возмещении ущерба можно будет только после его завершения.

Как же в такой ситуации должен возмещаться ущерб владельцам автомобилей?

Страховой эксперт Эмиль Агабагиров отметил, что если у пострадавших была каско-страховка, то убытки могут быть покрыты страховой компанией. Кроме того, если у объекта, где произошёл пожар, оформлена обязательная страховка гражданской ответственности, связанная с эксплуатацией недвижимого имущества, ущерб автомобилям также может быть возмещён.