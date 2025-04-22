Кто покроет убытки владельцев машин после недавнего пожара в Баку?
В Бинагадинском районе произошёл пожар на складе одного из супермаркетов. В результате возгорания были повреждены и находившиеся рядом автомобили.
Кто должен возместить ущерб, нанесённый этим автомобилям?
Как сообщает Day.Az, пострадавшие рассказали в интервью порталу Milli.Az, что с ними до сих пор никто не связывался. Они самостоятельно обратились в страховую компанию, но им сообщили, что данный случай не входит в сферу их ответственности.
Владелец упомянутого объекта заявил, что в настоящее время проводится расследование, и говорить о возмещении ущерба можно будет только после его завершения.
Как же в такой ситуации должен возмещаться ущерб владельцам автомобилей?
Страховой эксперт Эмиль Агабагиров отметил, что если у пострадавших была каско-страховка, то убытки могут быть покрыты страховой компанией. Кроме того, если у объекта, где произошёл пожар, оформлена обязательная страховка гражданской ответственности, связанная с эксплуатацией недвижимого имущества, ущерб автомобилям также может быть возмещён.
"Страховка, связанная с эксплуатацией недвижимости, покрывает как ущерб имуществу, так и вред, причинённый окружающим. В таких случаях страховые выплаты положены всем пострадавшим. Общая сумма покрытия - до 100 тысяч", - пояснил он.
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