https://news.day.az/politics/1746943.html Зачитан приговор лицу, обвиняемому в шпионаже против Азербайджана Завершился судебный процесс по уголовному делу Ивана Светличного, обвиняемого в шпионаже против Азербайджана. Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой состоялось оглашение приговора, сообщает Day.Az.
Зачитан приговор лицу, обвиняемому в шпионаже против Азербайджана
Завершился судебный процесс по уголовному делу Ивана Светличного, обвиняемого в шпионаже против Азербайджана.
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой состоялось оглашение приговора, сообщает Day.Az.
Согласно приговору, Иван Светличный был приговорен к 16 годам 1 месяцу лишения свободы.
Отметим, что Светличный Иван Николаевич обвиняется по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре