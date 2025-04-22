В Азербайджане повышаются общие требования к рекламе

В Азербайджане носителями рекламы будут считаться мобильные приложения (за исключением мобильных приложений государственных органов (учреждений) и цифровые платформы, рекламные уведомления и СМС-сообщения.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "О рекламе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Кроме того, интернет-ресурсы (за исключением государственных информационных ресурсов), информационно-телекоммуникационные сети или их мобильные приложения, используемые для размещения рекламы, будут считаться цифровой платформой, являющейся носителем рекламы. Также физическое или юридическое лицо, которое осуществляет рекламную деятельность на цифровых платформах, являющихся носителями рекламы, используя свое влияние в обмен на финансовую выгоду, будет называться инфлюэнсером цифровой платформы. Инфлюэнсер цифровой платформы будет включен в число субъектов рекламы. Совокупность действий цифрового инфлюэнсера будет признаваться рекламной деятельностью.

Таким образом, товары, для производства (реализации) которых требуется обязательное лицензирование или сертификация, могут рекламироваться только при наличии соответствующих подтверждающих документов. В этом случае в рекламе должны быть указаны номер лицензии и (или) сертификата, дата их выдачи и наименование органа, выдавшего их. В случае, если предоставление указанной информации невозможно в силу особенностей носителя рекламы, должны быть предоставлены сведения о наличии соответствующей лицензии и (или) сертификата, а также должны быть созданы условия для ознакомления потребителя рекламы с соответствующей информацией.

В зависимости от особенностей носителя рекламы в ней могут использоваться соответствующие ссылки, а также короткие номера для предоставления подробной информации о рекламируемом товаре. При этом информация о рекламируемом товаре, предоставляемая с использованием соответствующих ссылок, не должна противоречить информации, используемой в рекламе, и не должна нарушать ее полноту.

Информация о товаре в рекламе должна быть выражена в ясной и понятной потребителю рекламы форме.

Наряду с этим, определяются условия рекламы на цифровых платформах, являющихся носителями рекламы.

Таким образом, реклама, размещаемая инфлюэнсером цифровой платформы, должна сопровождаться пометками "реклама", "на правах рекламы", "спонсорство" или "партнерство".

При использовании инфлюэнсером цифровой платформы во время презентации рекламируемого продукта приложений, изменяющих аудио- или визуальное содержание рекламных материалов, потребитель рекламы должен быть проинформирован об этом.

В ходе рекламной деятельности, осуществляемой инфлюэнсером цифровой платформы, должна быть предоставлена следующая информация о рекламодателе:

наименование юридического лица, фактический адрес и идентификационный номер налогоплательщика;

фамилия, имя, отчество физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, адрес ведения деятельности и номер идентификации налогоплательщика;

контактная информация (телефон и электронный адрес).

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.