В Британии рассказали о скором заключении крупной торговой сделки Стармера с ЕС

Британский премьер-министр Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с Евросоюзом (ЕС), которая позволит британским оружейным компаниям продавать европейским союзникам оружие на миллиарды фунтов стерлингов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написали журналисты газеты The Times.

"Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским оружейным компаниям продавать оружие европейским союзникам на миллиарды фунтов", - указано в материале.

Действующий премьер-министр Великобритании Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом.

16 апреля стало известно, что британские власти близки к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах. Однако СМИ писали, что это может поставить под угрозу торговую сделку с США.