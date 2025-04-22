https://news.day.az/economy/1746823.html Ряд назначений в Центробанке Азербайджана В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произведен ряд назначений. Об этом во вторник сообщили Day.Az в ЦБА. Согласно информации, Гасанов Атахан Афтандил оглу назначен директором Департамента финансовой стабильности.
Ряд назначений в Центробанке Азербайджана
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произведен ряд назначений.
Об этом во вторник сообщили Day.Az в ЦБА.
Согласно информации, Гасанов Атахан Афтандил оглу назначен директором Департамента финансовой стабильности.
Наряду с этим, Алили Рахшанда Мубариз гызы назначена директором Департамента операций на финансовых рынках, а Аббасов Афган Хикмет оглу - директором Департамента развития платежных систем и продуктов ЦБА.
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