Восстановление памятников истории и культуры в Азербайджане предложено поручить бизнесменам.

С таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сайяд Салахлы на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Day.Az.

Он подчеркнул, что вопрос сохранения исторических памятников требует неотложного внимания.

"Мы провели паспортизацию памятников, но что дальше? Отсутствует строгий контроль за их состоянием. Чтобы восстановить эти памятники их следует передать в распоряжение бизнесменов. Эти памятники - часть нашего национального наследия, нашей истории", - подчеркнул депутат.

Он также напомнил о состоянии памятника, показанного в фильме "Не бойся, я с тобой", и призвал к более ответственному подходу к сохранению культурного достояния страны.