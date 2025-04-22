В США студент бросил коктейль Молотова в автосалон Tesla

Студент в США устроил пожар в автосалоне Tesla и был арестован, пишет Complex, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным следствия, 19-летний Оуэн Макинтайр приехал на каникулы в родной Канзас-Сити, когда совершил преступление. Студент подъехал на своем автомобиле к местному салону Tesla, после чего бросил в окно дилерского центра коктейль Молотова и скрылся в неизвестном направлении. Прибывшие на место полицейские изучили кадры с уличных камер и быстро установили местоположение поджигателя, а также его личность.

"Он арестован. Его будут судить. Он проведет десятилетия за решеткой, это того не стоит", - прокомментировала генеральный прокурор округа Памела Бонди.

Представители дилерского центра отметили, что понесли убытки в размере около $200 тысяч, добавив, что в результате действий Оуэна были повреждены два автомобиля Cybertruck и две зарядные станции.