В Баку состоялась презентация книги "Леонид Вайнштейн. Книга-память"

В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "Леонид Вайнштейн. Книга-память", посвященное 80-летию со дня рождения и памяти видного азербайджанского композитора, педагога, заслуженного деятеля искусств Леонида Вайнштейна (20 апреля 1945, Баку - 20 июня 1994, Баку), сообщает Day.Az.

Инициатором и одним из составителей издания выступил сын Леонида Вайнштейна - заместитель генерального директора и генеральный продюсер телеканала НТВ, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" Тимур Вайнштейн.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, общественные деятели, друзья и члены семьи композитора.

Своими воспоминаниями о Леониде Вайнштейне поделились первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и известный режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России, народный артист Азербайджана, общественный деятель Юлий Гусман. Народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов, дирижировавший оперой Леонида Вайнштейна "Золушка", показанной на сцене Дворца Гейдара Алиева (https://news.day.az/culture/1746670.html), в своём выступлении отметил, что это произведение, основанное на известной сказке, не оставило равнодушным ни одного зрителя. В завершение презентации Тимур Вайнштейн поблагодарил гостей за участие и подписал для них экземпляры книги.