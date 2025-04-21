В Баку состоялась премьера легендарной оперы Леонида Вайнштейна "Золушка"

Во Дворце Гейдара Алиева состоялась премьера легендарной оперы Леонида Вайнштейна "Золушка", которая вновь зазвучала на родной земле. И всё это - благодаря московскому театру "Геликон-опера", который в пятый раз приехал в Баку, чтобы поделиться магией искусства, сообщает Day.Az.

Эта сказочная опера родилась именно здесь, в Баку, и впервые была представлена публике в 1985 году на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета. Прошли десятилетия, а история о хрустальной туфельке, добром сердце и силе красоты по-прежнему волнует сердца - теперь в постановке режиссёра Ильи Ильина, созданной с любовью и уважением к классике. Спустя 35 лет удивительные превращения и волшебство представлены на сцене при помощи масштабных декораций и современных голографических технологий.

В 2020 году "Золушка" триумфально прозвучала на сцене "Геликона", затем появилась в видеокиноверсии, которая покорила зрителей по всей России. А теперь - в честь 80-летия со дня рождения видного композитора, заслуженного деятеля искусств Леонида Вайнштейна (20 апреля 1945, Баку - 20 июня 1994, Баку), ученика великого Гара Гараева, постановка вернулась туда, где началась её история.

Всем известна фраза: "Для детей надо писать так же, как для взрослых, только ещё лучше", но мало кто помнит, что это - перефразировка высказывания великого К. С. Станиславского, которое в оригинале звучит так: "Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее". В "Геликон-опере" согласились с обеими формулировками, поэтому в создании спектакля были задействованы лучшие силы театра.

""Золушка" - очень красивая опера, настоящая сказка, действие которой может происходить в любое время, - был уверен режиссёр-постановщик Илья Ильин. - Мы хотели, чтобы она была интересна не только детям, но и зрителям любого возраста. Наш спектакль предназначен для семейного просмотра".

Под музыкальным руководством народного артиста Азербайджана, Маэстро Ялчина Адигезалова художественное видение воплотил народный артист России Дмитрий Бертман.

Что уж говорить - постановка собрала настоящих волшебников сцены! На премьере гостеприимный Сказочник пригласил зрителей всех возрастов в увлекательную игру. И вместе с привычными героями сказки - Золушкой, Принцем, Мачехой и вредными сестрёнками - на сцене оживали волшебные предметы: Тётушка Метла, Дядюшка Утюг, Отважный Чайник. Сказка оживала на глазах, окутывая зрителей теплом, музыкой и улыбками. Зрители с восхищением наблюдали, как тыква чудесным образом превратилась в сверкающую карету, мыши - в прекрасных лошадей, Золушка - в принцессу, а каждой гостье посчастливилось примерить хрустальную туфельку. Опера не оставила равнодушным ни одного зрителя.

Два показа собрали полный зал. Ведь сказки никогда не выходят из моды, особенно если они - на такой великолепной музыкальной волне. "Золушка" снова с нами. И это - по-настоящему сказочно.