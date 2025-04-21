https://news.day.az/sport/1746605.html Ушла из жизни азербайджанский арбитр ФИДЕ Азербайджанское шахматное сообщество понесло тяжелую утрату. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что скончалась заслуженный тренер, чемпионка Азербайджана по шахматам среди женщин, арбитр ФИДЕ Тарана Саидова. Она умерла в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.
Ушла из жизни азербайджанский арбитр ФИДЕ
Азербайджанское шахматное сообщество понесло тяжелую утрату.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что скончалась заслуженный тренер, чемпионка Азербайджана по шахматам среди женщин, арбитр ФИДЕ Тарана Саидова.
Она умерла в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.
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