https://news.day.az/society/1746726.html Смертельный пожар в Баку В Сураханском районе сгорели горючие конструкции двухэтажного четырёхкомнатного дома общей площадью 200 м² (по 100 м² на каждом этаже), который функционировал как цех по производству спиртной продукции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, пожарные обнаружили обгоревшее тело одного человека.
Смертельный пожар в Баку
В Сураханском районе сгорели горючие конструкции двухэтажного четырёхкомнатного дома общей площадью 200 м² (по 100 м² на каждом этаже), который функционировал как цех по производству спиртной продукции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, пожарные обнаружили обгоревшее тело одного человека. Также в результате пожара один человек получил ожоги.
Близлежащие строения защищены от огня.
Пожар был потушен силами пожарных подразделений.
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