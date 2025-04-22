Смертельный пожар в Баку

В Сураханском районе сгорели горючие конструкции двухэтажного четырёхкомнатного дома общей площадью 200 м² (по 100 м² на каждом этаже), который функционировал как цех по производству спиртной продукции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, пожарные обнаружили обгоревшее тело одного человека. Также в результате пожара один человек получил ожоги.

Близлежащие строения защищены от огня.

Пожар был потушен силами пожарных подразделений.