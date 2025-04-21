https://news.day.az/sport/1746585.html Азербайджанские гимнасты отправляются в Каир Серия Кубка мира текущего сезона подходит к своему завершению. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, командам осталось провести последний этап, который состоится 25-28 апреля в Каире (Египет). В нем примут участие и азербайджанские атлеты - Расул Ахмедзаде и Рамин Дамиров.
Азербайджанские гимнасты отправляются в Каир
Серия Кубка мира текущего сезона подходит к своему завершению.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, командам осталось провести последний этап, который состоится 25-28 апреля в Каире (Египет).
В нем примут участие и азербайджанские атлеты - Расул Ахмедзаде и Рамин Дамиров. Ахмедзаде заявлен в вольных упражнениях, коне, параллельных брусьях и на перекладине. Тогда как Дамиров выступит на кольцах.
Отметим, что в общем зачете Кубка мира в упражнении на кольцах лидирует Никита Симонов.
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