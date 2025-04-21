Азербайджан и Китай нацелены на расширение инвестиционного партнерства

В рамках Китайско-азербайджанской конференции по продвижению промышленности и инвестиций исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана - AZPROMO Юсиф Абдуллаев встретился с заместителем генерального директора департамента иностранного капитала Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC) Ву Хонляном.

Об этом Day.Az сообщили в AZPROMO.

Было отмечено, что стороны обсудили вопросы проведения совместных деловых мероприятий, развития инвестиционного партнерства, основанного на общих интересах. Они высоко оценили конференцию как важную платформу с точки зрения обеспечения и развития азербайджано-китайского инвестиционного партнерства и подчеркнули важность продолжения реализации данного механизма в будущем.

Было отмечено, что участие в конференции около 200 компаний с обеих сторон наглядно демонстрирует активность и готовность деловых кругов Китая и Азербайджана к реализации совместных проектов и развитию взаимовыгодных партнерских отношений.

На встрече было отмечено, что меморандум о взаимопонимании, подписанный в рамках конференции с AZPROMO и NDRC, облегчит процесс привлечения китайских компаний к инвестиционной деятельности в нашей стране и положительно повлияет на рост притока китайского капитала в Азербайджан.

Отметим, что 17 апреля при совместной организации AZPROMO, аппарата торгового представителя Азербайджана в Китае и NDRC при поддержке Пекинской городской комиссии по развитию и реформам состоялась Китайско-азербайджанская конференция по продвижению промышленности и инвестиций. В рамках мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между AZPROMO и Центром международного сотрудничества NDRC.