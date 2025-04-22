Cтало известно, почему перстень папы Франциска будет уничтожен

Cтало известно, почему перстень умершего папы Римского Франциска будет уничтожен молотком.

Как передает Day.Az, об этом пишет Metro.

Как пишут СМИ, перстень будет уничтожен во время специальной церемонии. Это делается потому, что кольцо традиционно использовалось для запечатывания писем воском и проставления официальной печати на документах понтифика. Так что его уничтожение гарантирует невозможность подделки. После того, как украшение будет сломано, его положат в гроб к Франциску.

Папское кольцо, также известное, как Кольцо рыбака, уникально для каждого понтифика и не может передаваться или быть повторно воспроизведено. Известно, что подобные перстни разработаны и изготовлены в Риме мастерами, являющимися членами Римской гильдии ювелиров.

Сообщается, что сломать кольцо поручено кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу - выходцу из ирландской рабочей семьи, который стал одним из самых влиятельных людей в Ватикане.