https://news.day.az/politics/1746810.html

Милли Меджлис принял отчет Счетной палаты Азербайджана

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял отчет Счетной палаты. Как сообщает Day.Az, вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса. Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2024 году был вынесен на голосование и принят в одном чтении.