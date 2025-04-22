Милли Меджлис принял отчет Счетной палаты Азербайджана

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял отчет Счетной палаты.

Как сообщает Day.Az, вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2024 году был вынесен на голосование и принят в одном чтении.