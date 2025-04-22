https://news.day.az/society/1746695.html В двух районах Баку не будет газа Сегодня в Пираллахинском и Насиминском районах Баку будут перебои в подаче газа. Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В двух районах Баку не будет газа
Сегодня в Пираллахинском и Насиминском районах Баку будут перебои в подаче газа.
Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 подача газа будет приостановлена на улицах Сулеймана Багирова и Фиолетова в Пираллахинском районе, а также на улицы А.Гасымзаде, М.Топчубашова, Дж.Мамедгулузаде, Г.Алескерова, Н.Везирова, Н.Юсифбейли, братьев Новрузовых, М.Санани, Бакиханова и на проспекте Вагифа в Насиминском районе.
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