В двух районах Баку не будет газа

Сегодня в Пираллахинском и Насиминском районах Баку будут перебои в подаче газа.

Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с ремонтно-монтажными работами ​​с 10:00 подача газа будет приостановлена на улицах Сулеймана Багирова и Фиолетова в Пираллахинском районе, а также на улицы А.Гасымзаде, М.Топчубашова, Дж.Мамедгулузаде, Г.Алескерова, Н.Везирова, Н.Юсифбейли, братьев Новрузовых, М.Санани, Бакиханова и на проспекте Вагифа в Насиминском районе.