https://news.day.az/world/1746687.html Взрыв газа в Махачкале, есть пострадавшие - ВИДЕО В жилом доме в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали два человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Инцидент произошел в квартире на десятом этаже одного из жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. Возгорания не возникло. Пострадавших доставили в ожоговый центр. Эвакуация жильцов не проводилась.
Взрыв газа в Махачкале, есть пострадавшие - ВИДЕО
В жилом доме в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали два человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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