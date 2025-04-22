Взрыв газа в Махачкале, есть пострадавшие

В жилом доме в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали два человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в квартире на десятом этаже одного из жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Возгорания не возникло. Пострадавших доставили в ожоговый центр.

Эвакуация жильцов не проводилась. В результате взрыва были выбиты две оконные рамы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.