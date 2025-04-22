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Взрыв газа в Махачкале, есть пострадавшие - ВИДЕО

В жилом доме в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали два человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Инцидент произошел в квартире на десятом этаже одного из жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. Возгорания не возникло. Пострадавших доставили в ожоговый центр. Эвакуация жильцов не проводилась.