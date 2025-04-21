Дуров обвинил Францию в попытке слежки

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Франция в очередной раз попыталась запретить шифрование в мессенджерах, фактически открыв путь к тотальной слежке за пользователями.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В прошлом месяце Франция едва не запретила шифрование. Сенат принял закон, требующий от приложений для обмена сообщениями внедрения бэкдора для доступа полиции к личным сообщениям. К счастью, его отклонила Национальная собрание. Однако 3 дня назад префект полиции Парижа снова выступил за него.

Члены Национальной ассамблеи поступили мудро, отклонив закон, который сделал бы Францию ​​первой страной в мире, лишившей своих граждан права на неприкосновенность частной жизни. Даже страны, которые многие европейцы считают лишенными свобод, никогда не запрещали шифрование. Почему?

Потому что технически невозможно гарантировать, что только полиция может получить доступ к бэкдору. После внедрения бэкдор может быть использован другими сторонами - от иностранных агентов до хакеров. В результате личные сообщения всех законопослушных граждан могут быть скомпрометированы", - написал Дуров.

Он отметил, что закон, направленный на предотвращение незаконного оборота наркотиков, в любом случае не помог бы бороться с преступностью, добавив при этом, что даже если бы основные зашифрованные приложения были ослаблены бэкдором, преступники все равно могли бы безопасно общаться через десятки более мелких приложений - и их стало бы еще сложнее отследить из-за VPN.

"Вот почему, как я уже говорил, Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не торгуем конфиденциальностью ради доли рынка.

За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений. В соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного постановления Telegram раскроет только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, а не сообщения.

В прошлом месяце свобода восторжествовала. Но это было напоминанием: мы должны продолжать объяснять законодателям, что шифрование создано не для защиты преступников, а для защиты конфиденциальности и безопасности обычных людей. Потеря этой защиты была бы трагичной.

Битва далека от завершения. В этом месяце Европейская комиссия предложила аналогичную инициативу по добавлению бэкдоров в приложения для обмена сообщениями. Ни одна страна не застрахована от медленной эрозии свобод. Каждый день эти свободы подвергаются атакам, и каждый день мы должны их защищать", - заключил он.