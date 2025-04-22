https://news.day.az/unusual/1746891.html В Индонезии зафиксировано новое извержение вулкана Левотоби - ВИДЕО Вулкан Левотоби в Индонезии снова извергается. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На месте извержения очевидцы засняли клубы пепла, поднимающиеся в небо. Кадры природной активности распространились в соцсетях и вызвали широкий резонанс.
В Индонезии зафиксировано новое извержение вулкана Левотоби - ВИДЕО
Вулкан Левотоби в Индонезии снова извергается.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На месте извержения очевидцы засняли клубы пепла, поднимающиеся в небо.
Кадры природной активности распространились в соцсетях и вызвали широкий резонанс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре