В Индонезии зафиксировано новое извержение вулкана Левотоби

Вулкан Левотоби в Индонезии снова извергается.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На месте извержения очевидцы засняли клубы пепла, поднимающиеся в небо. 

Кадры природной активности распространились в соцсетях и вызвали широкий резонанс.