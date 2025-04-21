https://news.day.az/world/1746577.html Песчаное цунами обрушилось на жителей Мексики - ВИДЕО Песчаное цунами обрушилось на жителей севера Мексики. Закрыты местный аэропорт и центральная трасса. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мощнейшая песчаная буря накрыла несколько населённых пунктов, самолётам был запрещён взлёт и посадка в аэропорту Чиуауа, а Панамериканское шоссе было перекрыто для проезда автомобилей.
Песчаное цунами обрушилось на жителей Мексики - ВИДЕО
Песчаное цунами обрушилось на жителей севера Мексики. Закрыты местный аэропорт и центральная трасса.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мощнейшая песчаная буря накрыла несколько населённых пунктов, самолётам был запрещён взлёт и посадка в аэропорту Чиуауа, а Панамериканское шоссе было перекрыто для проезда автомобилей.
Информации о пострадавших пока нет.
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