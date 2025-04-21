Песчаное цунами обрушилось на жителей Мексики

Песчаное цунами обрушилось на жителей севера Мексики. Закрыты местный аэропорт и центральная трасса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мощнейшая песчаная буря накрыла несколько населённых пунктов, самолётам был запрещён взлёт и посадка в аэропорту Чиуауа, а Панамериканское шоссе было перекрыто для проезда автомобилей.

Информации о пострадавших пока нет.