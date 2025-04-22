Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил обновлённую информацию о дорожной ситуации в Баку.

Как передает Day.Az, на текущий момент наблюдаются затруднения в движении транспорта на ряде ключевых магистралей столицы. В частности, пробки зафиксированы:

1) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;

2) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

3) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

4) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

5) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

6) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

7) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

8) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

9) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10) улице Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11) улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева;

12) проспекте Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.