Азербайджан и Алжир провели политконсультации

Второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Алжира состоялся 21 апреля в городе Алжир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в МИД Азербайджана сообщили, что политические консультации с азербайджанской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а с алжирской - генеральный секретарь внешнеполитического ведомства этой страны Лунес Маграман.

В ходе консультаций состоялся широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития двусторонних политических, торгово-экономических и межпарламентских отношений, отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества двух стран в сфере нефти и газа, а также возобновляемой энергии.

Обсуждались возможности расширения взаимодействия в многостороннем формате, в частности в рамках международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

Особо было отмечено, что проведение в Азербайджане саммита Организации исламского сотрудничества в 2026 году является значимым событием, а авторитет и богатый опыт нашей страны в проведении международных мероприятий создают уверенность в успешной организации саммита.

Алжирская сторона была проинформирована о текущей постконфликтной ситуации и мирном процессе, в том числе о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, деятельности по гуманитарному разминированию и возвращении граждан в родные края.

В ходе политических консультаций стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Я.Рафиев также был принят министром иностранных дел, национальной общины за рубежом и по делам Африки Алжира Ахмедом Аттафом. На встрече было выражено удовлетворение динамикой развития политических отношений между Азербайджаном и Алжиром, подчеркнута необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Замглавы МИД Азербайджана в рамках визита также посетил Национальный музей моджахедов Алжира. Во время ознакомления с музеем ему была предоставлена информация о движении сопротивления алжирского народа против колониализма.