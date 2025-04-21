Орхан Фикретоглу назначен на новую должность

Назначен новый советник министра культуры.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что соответствующим приказом министра культуры Адиля Керимли на эту должность назначен заслуженный деятель искусств, писатель, публицист Орхан Фикретоглу (Орхан Садыгов).

Он будет осуществлять координацию ряда важных сфер по направлениям деятельности министерства культуры.

Орхан Фикретоглу долгое время работал в различных медиа-органах и ряде учреждений.

До этого назначения временно исполнял обязанности генерального директора Агентства кино Азербайджанской Республики при министерстве культуры.