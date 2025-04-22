Названы 9 автомобилей, кажущихся дороже, чем есть на самом деле

Автомобили даже в наше время остаются признаком достатка. Некоторые люди покупают дорогие модели, чтобы показать окружающим то, что они успешны. Тем не менее есть и автомобили, которые выглядят значительно дороже своей реальной стоимости.

Как передает Day.Az, в DMNews назвали 9 автомобилей, которые часто покупают люди среднего класса, чтобы выглядеть более успешными, чем они есть на самом деле. По словам экспертов, эти модели производят впечатление очень дорогих автомобилей.

ТОП-9 автомобилей, которые выглядят дороже своей реальной стоимости:

BMW 3 Series

Mercedes-Benz C-Class

Tesla Model 3

Lexus IS

Cadillac ATS

Infiniti Q50

Audi A4

Range Rover Evoque

Dodge Charger SXT

Лидером этого рейтинга стал подержанный BMW 3 Series. В издании отметили, что это далеко не самая дорогая модель бренда, но окружающие легко могут спутать ее с люксовым авто.

Эксперты подчеркнули, что BMW 3 Series является одним из самых популярных автомобилей премиум-класса начального уровня в США. Водители ценят эту модель за спортивную управляемость и стильный дизайн.

В издании добавили, что одним из главных недостатков BMW 3 Series остаются высокие счета за обслуживание и ремонт. Поэтому этот автомобиль лучше не покупать водителям с очень ограниченным бюджетом.