Названы 9 автомобилей, кажущихся дороже, чем есть на самом деле
Автомобили даже в наше время остаются признаком достатка. Некоторые люди покупают дорогие модели, чтобы показать окружающим то, что они успешны. Тем не менее есть и автомобили, которые выглядят значительно дороже своей реальной стоимости.
Как передает Day.Az, в DMNews назвали 9 автомобилей, которые часто покупают люди среднего класса, чтобы выглядеть более успешными, чем они есть на самом деле. По словам экспертов, эти модели производят впечатление очень дорогих автомобилей.
ТОП-9 автомобилей, которые выглядят дороже своей реальной стоимости:
- BMW 3 Series
- Mercedes-Benz C-Class
- Tesla Model 3
- Lexus IS
- Cadillac ATS
- Infiniti Q50
- Audi A4
- Range Rover Evoque
- Dodge Charger SXT
Лидером этого рейтинга стал подержанный BMW 3 Series. В издании отметили, что это далеко не самая дорогая модель бренда, но окружающие легко могут спутать ее с люксовым авто.
Эксперты подчеркнули, что BMW 3 Series является одним из самых популярных автомобилей премиум-класса начального уровня в США. Водители ценят эту модель за спортивную управляемость и стильный дизайн.
В издании добавили, что одним из главных недостатков BMW 3 Series остаются высокие счета за обслуживание и ремонт. Поэтому этот автомобиль лучше не покупать водителям с очень ограниченным бюджетом.
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