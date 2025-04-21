Стала известна причина смерти Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет от инсульта, приведшего к коме и остановке сердца.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном медицинском заключении.

Согласно информации, смерть наступила утром 21 апреля 2025 года в его апартаментах в Ватикане.

Этому предшествовали острая дыхательная недостаточность при двусторонней пневмонии, множественные бронхоэктазы и гипертония.