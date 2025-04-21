https://news.day.az/world/1746668.html Стала известна причина смерти Папы Римского Франциска Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет от инсульта, приведшего к коме и остановке сердца. Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном медицинском заключении. Согласно информации, смерть наступила утром 21 апреля 2025 года в его апартаментах в Ватикане.
Стала известна причина смерти Папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет от инсульта, приведшего к коме и остановке сердца.
Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном медицинском заключении.
Согласно информации, смерть наступила утром 21 апреля 2025 года в его апартаментах в Ватикане.
Этому предшествовали острая дыхательная недостаточность при двусторонней пневмонии, множественные бронхоэктазы и гипертония.
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